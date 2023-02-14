雞蛋13日起每台斤調漲2元，產地價、批發價均漲至歷史高點，農委員主委陳吉仲今（14）日卻稱，平均下來每顆蛋僅增加0.2元。對此，有早餐店業者忍不住抱怨這樣的說法根本是話術，怒批「陳吉仲無能，快點滾下台！」

陳吉仲今日受訪指出，全球原物料上漲，飼料至少上漲7成，加上冬季開始的禽流感，導致全球蛋價都在上漲，許多國家雞蛋都比台灣貴，而在農民有一定利潤的前提下，尊重市場機制，產地蛋價從每台斤40.5元漲至42.5元，等於每顆蛋增加0.2元。

家中開設早餐店的鄉民「kasim65」今日在PTT八卦板表示，其實先前雞蛋漲價時，很多餐飲業者是自行吸收，如他家開設的早餐店，至今加蛋仍只要10元，但2年前一箱蛋約400至500元，如今一箱蛋要950至1150元，進貨成本已經翻倍漲，「以現在的蛋價來講，15塊算合理！」

「第一線做吃的，蛋漲價肯定會被X北！」kasim65指出，最不想漲價的一定是第一線業者，因為一漲價客人就有可能跑掉，但實際上漲價也只不過是維持先前的獲利而已，而蛋農也算是被剝削的一方，因此不應該怪他們，「最後還是要講，陳吉仲無能，快點滾下台。」