各大通路陸續出現缺蛋潮，國人陸續反映買不到雞蛋，對此，農委會主委陳吉仲表示，這兩三年受COVID-19和俄烏戰爭影響，導致原物料價格上漲料價格上漲6、7成，導致國內雞蛋價格連帶上漲，目前國內每天產蛋數量維持在11萬3000箱，至少比去年同期較好，他評估，後續天氣回穩、禽流感減少，產蛋數量絕對會增加，盼2月下旬、3月上旬可以開始逐步恢復產量。

陳吉仲說，全世界近期受禽流感H5N1病毒影響，美國撲殺5000多萬隻，日本也撲殺超過1500萬隻，國內目前撲殺70多萬隻，雖然每日產蛋數較去年同期好，但去年國內蛋的需求量來講，每個人一年至少吃350幾顆以上，政府目前已從加工部分大力調度，將洗選雞蛋通往超市通路，畜牧處將盡全力調度到所有通路商。

至於雞蛋供應、價格何時回穩，陳吉仲說，如果天氣回穩，禽流感減少，產蛋數量絕對會增加，希望2月下旬、3月上旬可以逐步恢復產量，因為母雞生雞蛋都來自蛋中雞場，蛋中雞場須從種雞場進口小雞，去年已進口6萬隻種雞，每周至少提供49萬隻小雞到蛋中雞場，預計4月可以消弭受禽流感影響撲殺的雞隻，數量會回到正常水準。

陳吉仲補充，今年原本要進口26萬隻種雞，種雞要生小雞，小雞要給蛋中機場，再到蛋雞場生雞蛋，目前已提前增加到30萬隻總雞，確保未來一整年雞蛋生產更順暢，更重要是面對極端氣候、禽流感，禽社可以加速改善、提升競爭力，今年行政院長和總統也給予農委會相關經費，將針對家禽社改善部分，提出相關獎勵補助，確保雞蛋供應。

另外，雞蛋國家隊已成立2年，但蛋價和供應問題遲未解決，立委曾銘宗炮轟是失職，陳吉仲回應，他盡最大力量，大家可以比較美國、歐盟和台灣，非常感謝地方政府第一線防疫同仁，一起把禽流感件數壓到最低，針對總雞進口，已極力從國外調度，行政院長也針對玉米營業稅減免再延一季，將有效降低飼料成本。

陳吉仲說，若禽社可以盡快興建，雞蛋產業長期以來30、40年來的問題將同步解決，將盡最大力道讓產業升級，讓消費者可以吃到國內雞蛋，這才是最重要的工作。