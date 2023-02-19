國內雞蛋「貴又買不到」之亂延燒，連知名速食業都受波及，PTT一名網友表示，今早到麥當勞買早餐，發現門口張貼一紙公告，稱蛋系列的7項產品都暫時無法供應，讓他瞬間爆氣，也引發鄉民熱議。對此，媒體人黃揚明今(19日)在臉書發文強調，這事情的嚴重性會讓很多選票流失。

一位PTT網友爆卦貼出某間麥當勞門市門口張貼的一紙公告，上稱「親愛的來賓您好，因銷售超出預期，蛋系列產品：吉士蛋堡、火腿蛋堡、豬肉蛋堡、無敵豬肉滿福堡加蛋、豬肉滿福堡加蛋、青蔬滿福堡、滿福堡，暫時無法供應，若造成不便敬請見諒。」

黃揚明表示「這事情的嚴重性會讓很多選票流失！內閣團隊真的還要繼續讓陳主委擺爛？」他補充麥當勞說法：台灣麥當勞對此發布聲明，公司強調目前雞蛋供貨正常，感謝消費者支持，對於個別餐廳因週末早餐蛋系列產品銷售超出預期，暫時無法供應，造成不便，敬請消費者見諒。

網友也酸度爆表：「台灣人都有儲蓄的習慣都會把蛋存起來」、「舉世滔滔的幸福之地？蛋都變成了奢侈品？」、「千萬不能說缺蛋，免得不願意面對現實的塔綠班會惱羞成怒」、「呼叫鄭文燦表示到底蛋去哪？處理好很難嗎？」、「陳宗彥只救了陳吉仲一天」、「台北蛋蛋哀傷」。

「想吃蛋堡的人只好請副院長去巡視一下囉！」綠查錶今(19日)也在臉書分享這則PTT爆卦截圖，並標註酸：沒有缺蛋啦、是銷售超出預期、說話的藝術、雞蛋國家隊。媒體人張禹宣也虧「全台灣繞一圈，缺蛋危機解除（網友回：你沒想過會是同一批蛋巡迴擺拍嗎？）」其他網友也說「塔綠班們快來支援發圖，家裡附近很多蛋的照片」、「官員：銷售的太好表示台灣經濟非常好，感謝蔡總統的領導，請藍營不要再唱衰台灣！」