王力宏新歌〈想見就能相見〉今天西洋情人節上架，由王力宏作曲、王力宏與賴芳玉共同作詞，唱出思念家人的心情，前妻李靚蕾昨天在IG限動開嗆：「摘下面具做人很難嗎」希望王力宏不要消費家人，今王力宏的律師葉偉立發表聲明，指「李靚蕾小姐不遵守台灣法院裁定（台北地方法院111家暫字27號、111家暫字91號），我們會依法聲請強制執行。」

葉偉立律師聲明如下：

李靚蕾小姐不遵守台灣法院裁定（台北地方法院111家暫字27號、111家暫字91號），我們會依法聲請強制執行。

李靚蕾不遵守紐約法院三次裁定，也不遵守台灣法院二次裁定均是事實，可以向法院查證。王力宏先生遵守《兒少法》不能透露細節，他非常愛家人，也很期待與家人正常碰面。

紐約法院係基於管轄權，部分移回台灣地方法院審理中、紐約法院也還有訴訟進行中，沒有所謂王力宏先生確定敗訴終結。請李靚蕾小姐與其律師莫要罔顧事實。

移回台灣部分，台灣法院已經作成二次裁定，但李靚蕾至今仍然無視法院裁定，完全不遵守。

本案件法院尚在審理中，不樂見兩造家事佔據媒體版面，事實不以媒體聲浪決定，應回歸司法程序，以維護子女的最大利益，謝謝社會大眾關心。