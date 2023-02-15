台北市府積極推廣台灣燈會，不料卻有公務員抱怨，下班時間被要求參與「主題之夜」，還會清點貴賓證數量，主題之夜變成加班之夜，台北市長蔣萬安今回應，是希望大家多到燈會走走。台北市議員游淑慧也緩頰稱，這應該是VIP的邀請性質，雖少數公務員有所抱怨，但不該抹煞市府的誠意。

台灣燈會5日正式開幕後，主辦單位規畫局處每天輪流辦理「主題之夜」，由15個局處單位輪流參加，例如觀傳局「樂活之夜」、勞動局「勞動之夜」等，但傳出各局處參加的人員，幾乎是被迫下班時間前往VIP席次看燈，甚至傳出市府還會要求清點貴賓證數量。

游淑慧說，台灣燈會舉辦至今，每晚都充滿來自各地的觀賞民眾，所以蔣市府不需為了衝人數而動員公務員參加。她認為，這個比較像是VIP的邀請性質，因市府考量台灣燈會是台北市所有公務員努力兩年的成果，才邀請大家輪流欣賞自己的成果，甚至是不同領域的各行各業、有配合市政的貴賓，也有機會能拿邀請函、貴賓卡來欣賞主燈秀。

游淑慧表示，公務員受到邀請觀賞燈會，這沒什麼好批評的，當然少數公務員有自己的抱怨，但不應該去抹煞市政府邀請所有公務員的這份誠意。