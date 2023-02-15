一代巨星劉文正心肌梗塞病逝！ 醫疾呼有「五大症狀」要注意 @ChinaTimes ​

巨星劉文正今（15日）傳出離世消息，經紀人夏玉順證實已在去年11月因心肌梗塞離開，享壽70歲，消息曝光後讓影迷十分震驚，而劉文正在1970年代為最具影響力的男歌手，更被封為「偶像始祖」，不過他卻在事業巔峰時引退且神隱近30年，且無人捕獲他的身影，對此，他的經紀人曾透露當中的原因。

劉文正1975年發行首張專輯《諾言》爆紅，接著推出《門裡門外》、《永遠》等專輯成績仍相當亮眼，更連續三年獲得金鐘獎最佳男歌星獎的殊榮，之後便跨足戲劇圈演出電影《門裡門外》，另外，他所主持的《劉文正時間》也創下了81%的收視率。

不過，他卻在1984年淡出歌壇到美國生活，1986年底回到台灣轉到幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續栽培方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等藝人，1991年劉文正結束飛鷹唱片正式移居美國，全面自演藝圈隱退。

然而，劉文正引退30年的期間卻鮮少有人捕捉到他的身影，對此，資深歌手楊耀東曾表示，疫情前都還有和劉文正聯絡「他現在個性低調，只要被認出就立刻閃人，自覺已經退休，希望過自在生活」。

另外，根據《自由時報》報導，劉文正在先前聽聞江蕙封麥時，曾透過經紀人稱讚她退得漂亮，也藉此透露，劉文正曾問如何才能成為永遠的巨星，經紀人則回答「只有在觀眾還沒有拋棄你以前，你先放棄觀眾，才有可能成為永遠的巨星」而劉文正一直將這句話放在心裡，之後便選擇默默退出。