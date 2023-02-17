夏玉順日前爆出劉文正心肌梗塞病逝的消息，未料隔天改口稱對方「還活著」，「假死訊」傳出後引發外界不滿，此舉讓資深藝人熊海靈看不下去，爆料夏玉順過去將她和高凌風秀場的錢A走之外，就連甄珍也被騙過一次。

熊海靈指出夏玉順雖為劉文正的前經紀人，但經過記者證實雙方沒有聯繫管道，無疑是在吹噓而已，接著爆料對方30年前在台南熱城歌廳包檔，當時與高凌風被安排接了七天的工作，豈知工作結束後，居然就落跑完全沒支付任何費用，甚至連甄珍也被騙過一次，足以見得行徑相當惡劣，如今一夕間讓劉文正「死而復生」，卻聲稱是故意發的訊息，讓熊海靈怒斥：「如此不負責任胡說八道，令人感到匪夷所思，可能你自己都找不到劉文正吧！胡說八道到一個極致」。

事隔近半天，熊海靈待情緒稍作冷靜後，發文表示選擇原諒夏玉順，接著強調：「人生苦短，古代的宰相就是因為肚量大才有一句話～宰相肚裡能撐船，所以我們的肚量要大一點」，接著感概寫下：「人都會老，腦袋慢慢會打鐵，所以今天發生的事就變成明天的故事，今年發生的事，到明年就變成過去式了」，但也透露睡前聽了劉文正所有歌曲，回想起年輕及談戀愛的時候，勾起昔日滿滿回憶。

此外，白冰冰經紀人陳孝志也爆料夏玉順昔日為了留住藝人的經紀約，唆使他捏造假消息，由於自己不願配合，竟直接把藝人帶走，讓他難掩怒火痛斥：「那張嘴真的是…」。