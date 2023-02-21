南韓女星劉荷娜昔日來台發展，藉著與林志穎合演偶像劇《放羊的星星》爆紅，但2011年嫁給棒球選手李容圭後淡出幕前，回歸家庭。劉荷娜日前透露與兒子們陪擔任棒球選手的先生來台灣春訓，否認會與林志穎見面，沒想到今（21日）驚喜曬出合照，勾起粉絲回憶淚喊「我的青春啊」。

劉荷娜日前抵台後，從她的IG上得知與家人跑遍各大景點，令人驚喜的是，她今日曬出一張與林志穎、陳玉珊的合照，興奮地說，「相隔十六年，終於見到的天騏（林志穎在《放羊的星星》中飾演的角色）」，更大讚《放羊的星星》是她人生中最棒的作品。

畫面中3人對著鏡頭比YA，看起來非常開心，也勾起許多當年喜愛「仲夏CP」粉絲們的回憶，「你們聚的不是餐，聚的是我們的青春啊」、「愛死你們了」、「流下歷史的眼淚」、「仲天騏夏之星，仲夏夜之星，再也不分開」、「《放羊的星星》百看不膩」。

原來日前有網友問劉荷娜「阿星（劉荷娜劇中名字），你會和天騏（林志穎劇中名字）見面嗎？兩家人約出來玩呀」，但她其實俏皮地表示，「不可能吧」，讓不少粉絲心碎。而林志穎的經紀人表示，這次聚會是由王牌製作人陳玉珊主揪，3個人相約一起去吃火鍋；另外，經紀人也透露，林志穎的身體大約已經恢復8成，狀況良好。

劉荷娜一家人近日會來台灣，其實是因為李容圭所屬球隊韓職培證英雄一、二軍到高雄橋頭春訓，她才會夫唱婦隨；這幾天劉荷娜也在IG打卡到台灣各處遊玩，開心之餘也遺憾地表示，「沒能去阿星家所在的『墾丁』，很傷心」。