睽違4年之久，Garmin全新發表第二代的旗艦級智能工藝腕表「MARQ 非凡時刻系列」，全系列採航太級的五級鈦金屬打造表身，比起一般精品鐘表的強韌度提升了2.5倍之餘，更採頂規耐刮的弧面藍寶石玻璃鏡面保護46mm表盤、高畫質1.2吋AMOLED高感度觸控螢幕，17日正式開賣、定價6萬4000元起。

此次全新的「MARQ 非凡時刻系列」共推出了運動家、探險者、高球手、飛行員、航海家五款，各有專屬主題式功能面盤及呼應主題的頂級表帶及表鏈配件，像高球手款就搭配了松嶺綠鐫刻陶瓷表圈，螢幕會配合表圈顯示高球18洞的標記，更有專屬表面顯示前次球賽表現，而表帶也呼應高球場的綠色草地，採一體式設計、由南法工匠以以不同層次的綠色打造的緹花織紋尼龍表帶，更預載超過4萬2000幅高爾夫球道地圖，更支援「果嶺地形資料」，可從腕上查看果嶺斜坡方向，輕鬆規劃揮擊與推桿策略等功能，可是完美配合使用者的需求。