日系兩大積層陶瓷電容(MLCC)大廠村田製作所(Murata Mfg)及太陽誘電(Taiyo Yuden)日前因終端需求疲弱，MLCC等電子零件需求惡化、工廠稼動率下滑，二度下調財測及展望，讓市場對被動元件產業何時復甦趨於保守，不過國巨近幾年將重心放在車用及工控領域，並於去年10月分別以總交易金額約為7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)現金收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，以及總交易金額約為6.86億歐元(約當於新台幣214億元)現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，跨入感測元件領域，多元化產品線降低了市場景氣波動的衝擊。

國巨董事長陳泰銘在收購兩家感測器廠記者會時表示，在兩家公司感測器元件加入後，國巨立基產品占比將拉升至80%，標準品占比將降至20%，也會加快達成汽車相關應用產品占營收比重22%目標。

港系外資最新報告指出，雖然我們預計國巨第1季也會面臨兩家MLCC同業類似的挑戰，但可能在今年1月到3月後渡過谷底，供應鏈降低產能利用率及庫存改善可望觸發潛在的補貨，雖然PC及智慧型手機市場持續疲弱，我們預期國巨將以持續增加車用及工控為下滑的毛利率提供支撐，我們將國巨2022年/2023年每股盈餘預測下調1.3%/8.4%，以反應2022年第4季及2023年第1季的下滑，但我們預期第1季後將逐步復甦，將國巨評等從「持有」升為「買進」，目標價由435元上調至710元。