華固2022年有兩筆住宅案完工交屋，包括總銷68.1億元的「華固馥儷」，以及總銷43.2億元 的「華固翡儷」兩大住宅案完工交屋，再加上新成屋銷售，推升全年營收達148.53億元，稅後盈餘達29.57億元，EPS達10.69元。
展望2023年，華固除了有已完銷的總銷51億元「華固樂富中心」完工交屋外，還有有2筆個案入帳，包括已完銷的總銷39億元「華固月河」、新北市新莊總銷78億元的「華固國家置地」，目前已售逾7成多，法人樂觀預期，華固今年可望再賺進一個股本。
華固(2548)2022年合併財報出爐，全年度合併營收達148.53億元，每股稅後純益達10.69元，已經連續10年大賺一個股本。2023年入帳個案已定，法人樂觀看待，還能再賺進一個股本。
華固2022年有兩筆住宅案完工交屋，包括總銷68.1億元的「華固馥儷」，以及總銷43.2億元 的「華固翡儷」兩大住宅案完工交屋，再加上新成屋銷售，推升全年營收達148.53億元，稅後盈餘達29.57億元，EPS達10.69元。
展望2023年，華固除了有已完銷的總銷51億元「華固樂富中心」完工交屋外，還有有2筆個案入帳，包括已完銷的總銷39億元「華固月河」、新北市新莊總銷78億元的「華固國家置地」，目前已售逾7成多，法人樂觀預期，華固今年可望再賺進一個股本。
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