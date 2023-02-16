行政院長陳建仁16日在院會拍板教育部「就學貸款補助方案」，教育部指出，協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還一年本息，實際依據每一位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。

教育部指出，就學貸款自1976年開辦迄今，是協助學生籌措就學費用的重要管道之一，僅須符合家庭年所得之條件即可申請。目前93％就學貸款學生在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，其餘7％的就學貸款學生，需要自行負擔半額或全額的利息；針對畢業後正在還款中的貸款人，教育部已推動緩繳本金、延長還款年限、只繳息不還本等措施，減輕還款負擔。

教育部表示，將編列特別預算經費推動就學貸款補助方案，針對「在學期間已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」提出一次性補助，協助貸款人償還一年本息。

教育部說，此次的補助措施將會由承貸銀行分別設算，依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度(協助還一年本息)亦有所不同；且直接扣抵貸款人一學期的貸款本金(在學中)或一年的還款本息(畢業後)，避免直接發送現金給貸款人而用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。