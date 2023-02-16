隨著大陸防疫政策全面放寬，大陸民航運量也逐步復甦。大陸民航局運輸司副司長商可佳表示，從2月6日至12日實際執行的航班情況來看，大陸已經恢復與58個國家間的客運定期航班，而其中與泰國、澳洲等6個亞太國家增班逾7成；如果繼續保持較快恢復態勢，航班量有望恢復並超過疫情前水準。

澎湃新聞報導，中國民航局16日召開新聞發佈會。商可佳表示，根據國務院對新冠病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案，民航局取消國際客運航班調控措施，回歸在雙邊航空運輸協定框架下實施管理，自1月8日起受理中外航空公司本航季恢復航班申請和新航季的增班申請。

商可佳指出，從上周（2月6日-12日）實際執行的航班情況來看，大陸已經恢復與58個國家間的客運定期航班，98家中外航空公司共執行795班，比「乙類乙管」政策發布前一周（1月2日-8日，482班）增長65％。中國與泰國、柬埔寨、澳洲、馬來西亞、新加坡、越南等6個亞太地區國家間的航班量共增加226班，超過增班總量的70％。

報導稱，通航城市對、通航國家和執飛航空公司數量分別恢復到疫情前的25％、64％和80％。客運航班量總體恢復至疫情前的9％，中方航空公司執飛航班量占比為62％。中國與阿拉伯聯合大公國、義大利、紐西蘭、荷蘭、哈薩克等27個國家間的航班恢復比例超過20％，其中，埃及、比利時、沙烏地阿拉伯等6個國家的航班恢復比例超過五成。

此外，談及民航春運整體情況時，商可佳說，自1月7日至2月15日，春運40天，民航運輸旅客5523萬人次，日均客運量138萬人次，同比去年春運增長39％，恢復至疫情前（2019年）的76％。

而保障航班53.6萬班，日均1.3萬班，同比增長15％，恢復比例超過八成。平均客座率74％，同比提高10個百分點。航班正常率96％，與去年持平，比疫情前提高16個百分點。