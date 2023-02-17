大陸《環球時報》17日報導，路透16日援引大宗商品交易機構路孚特和航運機構Kpler數據稱，從澳洲紐卡斯爾碼頭出發、載有1.2萬噸動力煤的「BBC馬里蘭」號貨輪在抵達中國常熟港5天後，並未卸貨，於16日駛往越南頭頓港。路透報導，該貨輪是「中國恢復進口澳煤後首批從澳洲駛往中國的運煤船之一」。有分析認為，該船轉往越南，說明澳煤通過中國海關仍存在不確定性，澳煤再入大陸進程並非一帆風順。

路透披露，目前並不清楚「BBC馬里蘭」號貨輪上裝載的煤炭買家是誰。有3家煤炭交易商稱，此前已獲批進口澳洲煤炭許可的企業均未接收該船裝載的煤炭。路透預計，隨著中澳兩國關係改善，更多企業將獲得澳煤進口許可。不過也有分析指出，目前中國國內煤炭庫存量不斷上升，交易商進口澳煤的市場視窗很窄。

中國商務部新聞發言人束玨婷16日表示，中澳貿易一直在正常開展，2022年雙邊貨物貿易額超過2200億美元，為兩國企業和人民帶來了實實在在的利益。束玨婷說，「相對於這麼大的貿易規模而言，雙方在貿易領域相互有一些關切，這是很正常的，也完全可以通過對話溝通，尋找互利共贏的解決方案。」