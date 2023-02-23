俄烏戰爭將滿一年，雙方仍僵持不下，美國與大陸的角色也成為關注焦點，長期從事亞洲安全與外交政策分析的專家Ivan Lidarev認為，在重大變化出現前，大陸不太可能介入俄烏戰爭甚至進行調解，因此在這樣的狀況下，北京仍會保持低調態度。

Ivan Lidarev投書東亞論壇（East Asia Forum）網站，並以「調停俄烏戰爭對大陸來說相當危險」為題，分析指出，若大陸就俄烏戰爭進行調解，對北京而言是有意義的，可以改善大陸與歐洲、美國之間的關係，並被認為是一個尋求世界和平的大國，改善國際形象。

至於大陸為何一直不願表態，Ivan Lidarev提到，這場戰爭雖然對大陸帶來損失，但也不是沒有收穫，包括國際市場對人民幣的需求提高、能源價格下滑及美國對印太地區的關注度降低。

但Ivan Lidarev也認為，美國與大陸之間日益激烈的競爭也讓大陸是否調解俄烏戰爭變得更為複雜，此外，若介入調解，大陸該怎麼提出解決方案又一個複雜的問題，Ivan Lidarev表示，大陸並不想要因此被認為是向西方妥協，甚至被俄羅斯認為遭背叛。

因此Ivan Lidarev推估，至少在俄烏戰爭發生重大變化以前，不太可能在俄烏戰爭中進行調解，但他們有可能加入多邊外交溝通，促進雙方對話的機率比較高，還能降低難以衡量的風險。