曾在2018年獲得亞運金牌的「龍舟天菜」陳俞安，昨（16）日凌晨連人帶車摔入深14米坑洞，送醫後搶救不治，引發外界不捨。他的親屬事發後也在臉書發文徵求監視器畫面，希望能夠還原事故真相。

陳俞安昨（16）日凌晨5時22分騎車沿著文中路往國際路騎乘時，因不明原因撞破下水道工程護欄及圍欄，摔進14米深的工作井。直至5個小時後，工程人員開始作業並進行抽水後，才發現有人受困。

桃園市消防局上午10時49分接獲報案，人員立即架設立坑救助、鏟式擔架協助脫困，但陳俞安被救出時，已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍回天乏術，12時7分宣告死亡。

陳俞安的親屬在臉書發文徵求監視器畫面，希望能夠還原事故真相。(翻攝當事人臉書)

陳俞安的親屬得知死訊後，緊急在臉書發文「急！拜託拜託 有沒有人有桃園國際路二段，文中路口的監視器、行車記錄器，大約早上5點左右」。

有熱心網友在貼文底下透露「路口有監視器」，但親屬回覆「警察不給拍」，理由是「政府的不給」。而目前流出的監視器畫面是鄰近加油站所提供，由於現場路段相當昏暗，從畫面中並無法確認或明顯看出工地圍籬警示燈有亮起，家屬看過畫面後，懷疑警示燈根本沒亮，因此積極向外界詢問該路段監視器「我們需要的是真相」。