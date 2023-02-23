桃園市觀音區一名76歲呂姓老翁，22日下午到水電行購物，結帳時卻發現錢包不在身上，急忙到派出所報案，員警獲報後協助調閱店家監視器，發現老翁將錢包放在貨架上忘了帶走，隨即將錢包取回物歸原主。

大園警分局指出，呂姓老翁於22日下午2時許，神情慌張走進新坡派出所報案稱其錢包遺失，裡面有5000元現金，是他1個月的生活費，還有信用卡、提款卡、身分證等重要證件，擔心被人撿走從事不法用途，造成他財產上損失，請警方幫忙協尋。

呂翁向員警表示，他先到超市買生活用品，記得當時有將錢包放回口袋，接著到五金百貨逛逛但沒買東西，直到在水電行購物要結帳時才發現錢包不見，四處都找不到，心裡非常著急不知該如何是好。

員警得知後協助調閱相關店家監視器，發現老翁在水電行選購物品時，將錢包放在貨架上忘了帶走，員警立即前往查看，順利在貨架上找到老翁的錢包並帶回派出所，老翁清點錢包內的財物都沒有短少，頻向員警道謝，大讚警方的熱心及高效率。