地方質疑榕樹間未留妥當間距，新工處說明此為暫時假植，後續將另尋他處進行定植。（周玉琴提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區甡甡路正施作道路拓寬工程，將沿國道一號開闢橫向新路至秀才路，預計今年底前完工。近來附近居民發現，工程範圍內的樹木被移植到鄰近的和平森林公園，疑間距不足未留給大樹生長空間，且不少長輩認為榕樹易招陰，引起居民反彈。對此，桃市府新建工程處回應，移植79棵榕樹僅暫時假植在此，後續將另尋他處施行定植。

市議員周玉琴表示，和平森林公園附近居民近日反映，有許多棵大榕樹被移植到公園內，卻未考慮到樹木間須留一定間距，作為日後生長空間，榕樹間僅有數公尺的距離，質疑廠商為方便而便宜行事，且還有不少長輩認為，公園一次迎來這麼多榕樹，容易招來陰氣，心裡感覺「怪怪的」。

周玉琴說，移樹作業為負責甡甡路拓寬工程的廠商依協調結果移至公園中，和平森林公園現有植栽多為亮色系的風鈴木或櫻花等，若只是移來幾棵倒不影響，但一次太大量，不僅會影響樹木間的生長，居民也盼將部分榕樹移至他處。

新工處說明，甡甡路拓寬工程正施作道路側溝，因工程範圍內有許多樹木，須移植才能施作側溝，去年底會勘後，協調確認可將樹木移植到和平森林公園與甡甡兒童公園。和平森林公園內可供種植面積約有700平方公尺，為工程順利施作，才先將79棵榕樹暫時移植到公園中，後續將評估樹木生長空間等因素，另尋合適的新地點施行定植作業。

楊梅甡甡路道路拓寬改善工程分3期，第1期去年開闢完成327公尺，第2期將沿著國道一號接至秀才路，全長約1000公尺、路寬8公尺，第3期則由甡甡路接至中山南路，約890公尺長，未來將成台1線重要替代道路，紓解主要幹道車流，預計今年底前完工。