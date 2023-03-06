樹根被鋪上水泥，形同「將樹活活窒息而死」。（陳夢茹攝）

桃園市八德衛生所旁有一處健康休憩區，平常為當地民眾聚會聊天的小空地，近期民眾向市府反映，盼能環境設施做改善，經會勘同意後動工，豈料為了將地整平，竟直接在樹根上鋪上水泥，形同「將樹活活窒息而死」，藍綠議員砲火一致，批評施工單位便宜行事；對此衛生局回應，15日將請樹醫生到現場評估。

八德衛生所旁的健康休憩區是不少附近居民閒話家常的好去處，長輩們會拉著小椅子在樹蔭下聊天，不過近期卻出現相當突兀的畫面，潔白的水泥直接覆蓋住樹木用來呼吸的樹根。民眾看到紛紛直呼「樹也是需要呼吸！」、「用水泥將樹根封住，樹木最後有可能會死去」。

市議員楊朝偉指出，八德衛生所健康休憩區是附近居民聚集聊天的地方，不過原先的地凹凸不平，當地居民反映希望能改善環境設施，衛生局長也很重視並親臨現場會勘，本是好事一樁，卻沒有想到地是舖平了，但樹木卻倒楣了。他批評，旁邊人行道樹木都有做樹根保護，但這邊卻直接用水泥封住，無疑是承辦人員便宜行事，已向衛生所要求改善。

市議員許家睿則說，近期的確有不少民眾私訊臉書粉專，希望議員們能協助讓樹根盡快恢復呼吸，衛生所表示將請施工廠商移除水泥，但他認為該廠商已經不負責任地倒水泥覆蓋樹根，恢復的評估作業也不敢貿然再交給他們，因此目前已聯繫在農委會做樹木疾病治療的專業人員，預計15日將到現場會勘。

衛生局回應，八德衛生所建物右後方休息區樹木為衛生所管轄，該處的地板原為柏油鋪面，經施工後樹根目前的確被水泥覆蓋住，最近接到不少議員、民眾的反映，為此議員、樹醫生及相關單位將於15日到現場評估，評估後將輔導八德衛生所盡快請廠商移除樹木下方水泥。