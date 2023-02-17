觀察者網引述微信公眾號「中國演出行業協會」2月16日消息，以演唱會為代表的大型營業性演出無論在市場影響力還是票房收入上，素來是大陸演出市場的風向標。2月16日起，大陸各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批。這意味著將有更多演唱會等大型營業性演出，重回市場聚光燈下。

據中國演出行業協會在業內調研瞭解，包括周杰倫、五月天、周華健、任賢齊、劉若英等港台藝人，李宇春、毛不易、張藝興、許嵩、張傑、華晨宇、薛之謙、許巍等內地藝人在內的數十組藝人，年內都有演唱會計畫。與演唱會一同升溫的還有大型音樂節，僅兩家音樂節品牌頭部機構目前已分別確定在十餘個城市落地大型音樂節項目。

今年，尤其自第二季起，演唱會和音樂節將進入相對密集期，各地已出現不同程度的大型場館排期緊張狀態。業內預估，2023-2024年演唱會市場的競爭將非常激烈。音樂節、大型演唱會等對於提振行業信心和激發市場活力有不可忽視的重要作用，中國演出行業協會特別提醒演出舉辦單位、演出票務經營單位：

牢牢守住安全底線。嚴格按照《營業性演出管理條例》及實施細則，落實演出內容安全管理責任。落實落細演出場所安全生產規定及臨時搭建舞台看台安全標準，做好演出現場秩序維護，確保演職人員和觀眾人身安全。

規範企業經營。按照文化和旅遊部相關規定，合理制定票價、明碼標價，不得在標價之外加價銷售，不得捂票、囤票、炒票。面向市場公開銷售的營業性演出門票數量，不低於管理部門規定的可售票比例。

維護消費者合法權益。不得對演出內容進行虛假宣傳，按規定明示演出最低時長、表演團體或者主要演員信息，以及相應最低曲目數量，切實維護消費者知情權。

演唱會和音樂節一直是演出市場消費者、歌迷關注的熱點。更因其高關注度、高社會影響力，易成為不法分子、黃牛等「出手」的焦點。在此也特別提醒消費者，演唱會訊息還須注重官方消息來源，從正規管道購票，警惕消費風險。