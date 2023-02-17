新冠肺炎本土疫情連續14天下降，中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增1萬5173例本土個案，較上周五減少4136例，下降21.4％，同時新增267例境外移入個案、78例死亡個案。發言人羅一鈞表示，第3波疫情趨緩，已逐漸步入尾聲。

羅一鈞表示，第3波疫情趨緩，已逐漸步入尾聲，後續需要觀察變異株有無明顯改變，以及口罩放寬、228連假對疫情下降是否產生影響。今日新增的本土個案為6802例男性、8357例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2819例)，桃園市(1929例)，台中市(1811例)，高雄市(1777例)，台北市(1369例)，台南市(1278例)等。

另今增78例本土死亡個案，為50例男性、28例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、74例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年6月6日至今(2023)年2月13日，死亡日期介於去年6月7日至今年2月14日。

與此同時，國內今有1力特殊死亡個案，1名40多歲男子，有癌症轉移病史，曾接種2劑疫苗。男子1月16日因癌症治療住院，住院期間於2月9日檢驗新冠PCR陽性，為院內感染，因呼吸窘迫給予瑞德西韋、高流量氧氣鼻管治療，2月12日病況惡化，不幸過世，死因為新冠病毒感染及癌症。截至目前，國內共累計989萬4283例確診、1萬7397例死亡。

指揮中心說明，今增267例境外移入個案中，為123例男性、144例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月17日至2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,894,283例確診，分別為53,125例境外移入、9,841,104例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計17,397例COVID-19死亡病例，其中17,376例本土，另21例為境外移入。