台灣藍、綠兩黨的「外交」政策，幾乎都是以美國為優先，跡近於唯美國之命是從，到了亦步亦趨、予取予求的地步。

戰力強大、稱霸全球的美國，在台灣面臨對岸嚴峻的威脅下，從兩蔣時代開始，的確以經援、顧問、提供武器、艦隊巡航等方面，屏障了台灣的經濟與國防。但自從美國為牽制蘇聯，在1979年與中共建交之後，情況急轉直下，反過來限制了台灣自主軍力的建構，而在提供武器方面，也逐步剋減，常是以既昂貴又老舊的軍武，將台灣視為報廢的回收場；而自中共改革開放後，有懲於中共逐漸壯大的威脅，而將台灣當成制衡中共的前驅、棋局中的走卒，不僅大量出清其軍武存貨，更強逼台灣吞下牛、豬等萊毒之肉，用以濟助其國內日漸頹乏的經濟；俄烏戰事一起，更顯然意圖將台灣驅使成烏克蘭，為其代理與中共的戰爭，甚至不惜「毀滅台灣」，以遏止中共勢力的擴張。

美國對待台灣的態度，歷經三變，而每一次的改變，完全都是基於美國自身利益的考量。其實，縱觀美國的外交政策，都無非如此，世界各國雖多數以美國馬首是瞻，而其前提也不過是為了保障母國的利益，這本不足為奇。美國是最擅長觀風望色、因時制宜的，前後已有三變，而未來究竟會不會再變，變的方向是不是會對台灣有利，恐怕絕對不是台灣能作主的。台灣是一顆被擺弄的棋子，美國人想將台灣放在哪個位置，就只能乖乖俯首聽命，連一句抗議的話都不敢說。

在長久的淫威下，台灣的主政者，無論國民黨或民進黨，都一味以「親美」為最高原則，強調台美關係的「堅若磐石」，萬萬不能「疑美」，才是台灣能賴以生存的利基。殊不知時移世易，必將多變，再堅固的磐石，也會有移山的愚公、負山的夸娥，加以撬鬆。當政者眛於時勢，只知「親美」、「傾美」，無論是哪一黨執政，都以有機會赴美，博得青睞為榮，只要能踩踏上美國的土地，就是被譏為朝貢、述職，也都腆靦而受、唾面自乾。

今日傳出消息，民眾黨的柯文哲，將於清明節後訪美，似乎又即將重蹈舊轍，向美國行朝覲的儀式了。不過細察其秘書長周台竹之語，柯文哲此行，將秉持著「兩岸和平，台灣自主」的原則，對中美台情勢會採「強國等距」論述，以台灣利益為優先考量。這倒讓我燃燒起了一線希望。

「兩岸和平」，絕對是當前台灣最迫切的渴盼，兵凶戰危，一旦兩岸和平不保，台灣辛辛苦苦創建的美麗家園，必將摧毀殆盡，未來無論是誰主政，都必須以此為前提，否則就是台灣的罪人。「台灣自主」，儘管在語意上容或能受到曲解，而與「獨立」扯上不清不白的關係，但是，周台竹的「等距外交」，卻頗足以袪除這一個疑惑。

所謂「等距」，應該就是維持一個不即不離、不親不反的外交策略，不具成見、不持偏見，而一切以台灣的利益為最優先，且最終極的考量，而無可置疑地，就是維護「兩岸和平」。台灣必須有自己作主的權利，不作馬前卒，不當義勇兵，也無需卑躬屈膝、舍己從人。

「等距」，就明明白白表示，台灣可以有「拒絕」的權利，不僅對美國有，對中共也有。唯有「等距」，我們才能衡量何者該受、何者該拒，也才能在一個安全的距離中，思考未來台灣最適切的生存道路。

當然，我們不知道柯文哲將會以何種內容說服美國，更不知道已經不惜以「毀滅台灣」為制衡中國代價的美國，肯不肯同意；但是，相對於目前國民黨、民進黨之簡直如硬將台灣的熱臉去貼美國的冷板凳，民眾黨的這番宣示，真的可以說是暮鼓晨鐘，可以作為棒喝的醍醐的。

小國外交，必須善用智慧，用以折衝樽俎。此番宣示，我們可以樂觀其成，即或不成，也讓美國人知道，台灣人裡面，還是有這種智慧的聲音的。（作者為退休大學教授）

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