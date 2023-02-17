基隆市日前七堵區發生天然氣誤挖起火意外延燒3小時；17 日凌晨自來水公司又破管搶修而無預警停水，可見基隆民生公用事業之相關應變機制有待改善。基隆市政府17日邀集台水、台電、中油、天然氣等民生公用事業單位，召開基隆市水、電、油、氣災害應變會議，基隆市長謝國樑要求公用事業單位，落實緊急聯繫機制，善用官方平台公布各項資訊、分享到地方社群，即時宣導讓民眾知曉並因應。

謝國樑於會議中聽取工務處報告水、電、油、氣災害現場管制應變流程，以及緊急災害聯繫機制。工務處要求各公用事業單位，需每半年更新聯絡人資訊，聯絡人一旦異動，要主動更新並告知市府，以利相關單位掌握。各公用事業單位也逐一說明各自的緊急應變作業流程，並和市府共同研討，優化未來相關作業的SOP。

謝國樑最後要求各公用事業單位，需落實災害現場人員識別服飾，以利加速搶救作業，同時請工務處成立水電油氣災害應變群組，邀請秘書長方定安加入主導，即時掌握狀況。他也提醒各事業單位，多運用自己的官方臉書專頁進行宣導，舉凡停水、停電到管線施作、政令宣導資訊都可以分享，再轉發到基隆的地方網路社群，盡可能讓民眾及早獲知訊息，以利後續因應。