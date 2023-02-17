民眾黨立委陳琬惠今天爆料，指新上任的行政院發言人陳宗彥，在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待，陳並稱，當年台南地檢署偵辦陳宗彥、連恆與王孝瑋涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，事後竟簽結不了了之，法務部17日表示，已請台灣高檢署儘速查明原委，釐清外界疑義，以昭公信。

立委陳琬惠指控陳宗彥在台南市政府新聞及國際關係處處長時，長期接受綽號「豆哥」的王孝瑋的酒店性招待；陳琬惠更出示對話截圖以及一支號稱是陳的手機號碼，並指王男曾經有妨害風化判決，質問陳宗彥「有無幫忙酒店業者喬事及召妓？」

陳琬惠並質問法務部長蔡清祥，為何2014年4月14日，台南地檢署偵辦一件陳宗彥、連恆與王孝瑋3人涉犯《貪汙治罪條例》的簽呈，為何最後簽結不了了之？

法務部表示，有關外界指稱台南地檢署處理個案一事，據報載是10年前左右之案件，法務部獲悉後已請台灣高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。