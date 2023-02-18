上任僅18天的行政院發言人陳宗彥，被控疑似不當接受業者性招待，陳宗彥先痛斥爆料，隨後提出辭呈，今天（18日）立法院長游錫堃回宜蘭出席活動時，對此表示不知道內情與對錯，但肯定行政院長陳建仁「處理很明快」，符合責任政治。

游錫堃表示，陳建仁上任以後，不管是先前請辭的運安會主委楊宏智還是陳宗彥，內情、對錯他不知道，但陳建仁處理有關爭議事件非常明快，這是符合民主政治就是責任政治。

游錫堃指出，如果有爭議、讓人民覺得觀感不好，對推行政務就很不利；2000年他擔任行政院副院長時發生「八掌溪事件」，「我馬上辭職下台。」後來擔任行政院長時，也是這樣處理，該離開就離開。

他表示，每一個人、政黨、內閣都沒有十全十美，偶而犯錯任何一個內閣都會，即使是美國拜登政府也會，但等到有問題、有爭議或犯錯的時候，能夠反省、認錯、道歉，這是最重要的，是民主政治最可貴的地方。