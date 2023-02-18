新冠肺炎本土疫情連續15天下降，國內今新增1萬4795例本土個案，較上周六的1萬8000例少3205例，下降17.8％。同時，今也新增299例境外移入個案，以及55例死亡（其中1例為境外移入個案），包括1名30多歲、呼吸衰竭死亡的男子。

今日新增的本土個案，為6704例男性、8086例女性、5例調查中，介於未滿5歲至90多歲以上，以新北市2581例居多，其次依序為台中市1815例、桃園市1764例、高雄市1761例、台南市1362例、台北市1313例。

其餘縣市均為千例以下，包括彰化縣720例、新竹縣471例、屏東縣408例、雲林縣363例、宜蘭縣354例、苗栗縣310例、新竹市304例、南投縣249例、花蓮縣240例、基隆市235例、嘉義縣229例、嘉義市125例、台東縣99例、金門縣56例、澎湖縣30例、連江縣6例。

至於299例境外移入個案，為116例男性、183例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，入境日期介於今年1月18日至2月16日。

與此同時，今也新增54例本土病例死亡個案、1例境外移入死亡個案，本土個案為33男、21女，介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、37例未接種3劑以上疫苗。確診日介於去年12月17日至今年2月14日，死亡日期介於今年1月30日至2月15日。

死亡個包含1例30多歲男子，曾接種3劑新冠疫苗，有慢性肺病及神經系統疾病，長期臥床，2月4日因有呼吸困難、痰多等症狀，送至急診，新冠快篩陽性確診收治住院。男子2月5日因呼吸窘迫轉入加護病房使用呼吸器及瑞德西韋、類固醇等藥物治療，2月14日因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併急性呼吸衰竭。目前國內共累計990萬9368例確診、1萬7452例死亡。