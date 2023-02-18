新北警2至4月執行「行人路權大執法」。（警方提供）

近期屢發生車輛不停讓行人交通事故，遭外媒CNN評論台灣交通是「行人地獄」，甚至被瑞士外交部點出不停讓行人在台灣是亟需改善的交通議題，據統計，新北市近3年涉及行人交通事故高達8000件以上，造成70餘人死亡，顯見行人路權重要。

新北市警察局2至4月執行「行人路權大執法」，在易發生行人事故地點三重區新北大道1段與中華路口、永和區中正路與得和路口、中和區景平路與景安路口及板橋區館前西路與南門街口等，編排勤務加強取締車不停讓行人違規。除了車輛應盡到停讓行人的義務，行人也應該遵守道路規則，所以警方亦針對行人未依規定穿越道路等行人違規加強執法。

新北市交通警察大隊統計，今年迄今車輛不停讓行人違規已舉發3194件，行人違規舉發2463件，除由員警現場攔停舉發並即時教育導正違規人觀念外，警方於易肇事路口設置科技執法設備，包括6處可自動偵測不停讓行人違規，採用AI人工智慧進行影像分析，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準；另亦有針對車輛行駛人行道違規行為偵測，全天候防制危害行人用路違規行為。

新北警強調，執法只是手段，安全才是目的，呼籲民眾共同捍衛行人路權，遵守停讓行人規定，保障你我行的安全，邁向「以人為本」交通環境。