屏東55歲黃姓男子2021年多次追求29歲的通訊行曾姓店長，沒想到屢屢遭拒，由愛生恨的黃男竟製造假車禍將曾女擄走，親吻完曾女後就放任曾女在空屋內獨自死亡。一審地院判處無期徒刑，經檢方上訴後，24日高雄高分院宣判二審，檢方上訴駁回，維持原判決。

2021年2月4日，黃男前往屏東市某通訊店辦理手機業務，沒想到被貌美如花的曾女吸引，一見鍾情後開始追求曾女，多次利用續約、設定帳號等藉口邀約曾女，但曾女已經已婚，所以每次都拒絕黃男，甚至報警處理。

黃男感受到自己的愛意遭到踐踏後，竟由愛生恨，於2021年4月2日，開乘小客車尾隨騎乘機車的曾女，當曾女駛經萬丹鄉1號橋時，黃男直接從後方衝撞曾女，並利用自備的童軍繩、腳銬等工具，將頭部受重創昏迷的曾女擄到空屋，黃男親吻完曾女後就放任曾女自生自滅，4個小時後曾女傷重死亡。

屏東地院開庭時，認為黃男已56歲，而無期徒刑依法須執行逾25年才能假釋，等到黃男可以假釋時至少已經81歲，再犯性明顯降低，所以尚無剝奪生命而與社會永久隔離必要，最後依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

但檢方不服上訴，認為黃男手段凶殘，又毫無悔意，根本是泯滅人性，所以上訴要求改判死刑。今日高雄高分院視訊宣判，合議庭認為一審判決並無不妥，所以維持原判決，仍判無期徒刑，可上訴。