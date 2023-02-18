韓國人氣女子團體(G)I-DLE ，於2018年出道後，動聽旋律和精湛舞姿立刻紅遍全球，在新生代女團中非常有人氣，今年過年曾來台錄製過年節目，不過家賊難防，日前爆出團隊內的造型師，涉嫌盜賣她們的打歌服，在粉絲之間引起熱議。

韓網先前傳出，一間位於弘大的古著店「VINTAGE SANTA」在IG發出商品文，內容聲稱，(G)I-DLE 台灣成員舒華穿過店內的黑色孔眼迷你裙，然而，有粉絲私訊查證：「請問是(G)I-DLE 穿過的商品，還是只是同款商品？」店家回應：「我們賣衣服前沒跟經紀公司聯繫，加上擔心有法律問題，有些內容沒說出來，但確實是她們穿過的衣服。」

隨著原味打歌衣事件發酵，由於店家IG被(G)I-DLE 追蹤，結合先前曾有造型師轉賣衣服的事件，有傳言指轉賣的兇手，疑似來自她們經紀公司Cube的造型師，掀起軒然大波，對此，店家火速改掉商品說明，並解釋是員工的回覆內容有誤，商品僅是同款打歌服，自己只是用她們的照片來宣傳，同時強調VINTAGE SANTA並非隸屬於(G)I-DLE的造型團隊。

據悉，目前(G)I-DLE相關商品已全數下架，不過該事已引起經紀公司和媒體注意，粉絲方面的輿論也不友好，質疑該店家專賣男生的古著服飾，為何剛好有符合(G)I-DLE成員的衣服在出售，讓粉絲氣炸直喊：「太噁心了！」