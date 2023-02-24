南韓知名9人男團EXO，出道時憑著成員俊俏外表與舞台魅力受到大眾矚目，在海內外擁有大批粉絲喜愛。但23日卻有一名造型師在個人社群媒體上發文，暗指某男藝人拿走300雙總價超過1億韓幣（約新台幣234萬元）的鞋子不還，網友經線索找出該名男藝人疑似就是EXO的成員SuHo（金俊勉），引發網友熱烈討論。對此，SuHo的經紀公司也出面回應。

23日一名自稱是造型師的人在個人社群媒體的限時動態上，貼出自己購買的聯名精品鞋與購買證明，並在貼文中直嗆「一雙鞋都不要漏掉的還給我，不還給我的理由是什麼，可以用你自己的錢買來穿」，之後又表示這幾天不斷在整理，才發現買的精品鞋都被對方帶走，但對方明明是有錢的人，為何不自己買鞋，讓他認為很荒唐也很傻眼，希望對方趕緊整理好鞋子還給他。而網友疑似在某篇貼文中，發現他曾標註SuHo並指稱對方穿他的鞋，因此不少網友便認定是SuHo拿走他的鞋子，謠言便開始滿天飛。

造型師發文暗指自己的鞋子被某男藝人偷走。（圖／微博）

眼看事件越傳越離譜，SuHo的經紀公司SM娛樂也跳出來回應，表示「網路上推測SuHo而散播出去的貼文是完全毫無根據的內容，對於帶有惡意意圖上傳讓人聯想到本公司藝人的部分貼文及照片，公司將會透過律師提起損害名譽的告訴」正式否認網路謠言。

What's funny is kexols/bunnyzens have the screenshot proof the stylist even posted abt the shoes gift suho's shoes 😊 pic.twitter.com/nF179P8sIH — _61bbh 'ㅅ' (@sbbbh61) February 24, 2023