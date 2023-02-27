一名女高中生表示，有天上學從鞋櫃裡拿出鞋子就直接穿上，當下感覺腳尖有異，但她沒有脫鞋查看，還上體育課跑800公尺，直到晚上到阿姨家吃飯，被母親發現鞋子裡有壓扁的蟑螂和蟑螂汁液，才知道一整天都和蟑螂「親密接觸」，令她頻頻作嘔，「無論我怎麼瘋狂洗我的腳，都洗不掉陰影。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，日前上學出門，她腳才穿進運動鞋就驚覺有異物，腳尖的位置好像有什麼東西堵住，钽她沒有多想就急忙出門了，在學校上課期間一直覺得鞋子很不對勁，又找不到機會脫鞋，就這樣直接去上體育課。

放學後她到阿姨家吃晚餐，無意間發現襪子底部被咖啡色和白色異物沾黏，這時母親看到她鞋裡有隻被踩扁的大蟑螂，且鞋墊上都是蟑螂汁液，她瞬間崩潰喊「我今天還穿著鞋子上體育課跑800公尺」。她趕緊和母親回家，「我真的有夠想哭，回到家把襪子和鞋子都丟了，再瘋狂洗我的腳，無論怎麼洗都洗不掉陰影。」

貼文曝光，網友也嚇傻，「怪怪的通常不是到校馬上去廁所看嗎」、「五告胎哥」、「讓我想到我媽說他國小時在鞋子裡踩死一隻蝙蝠」、「沒事！我當年考基測的時候，鞋子裡有蟾蜍，我碰到東西尖叫後，蟾蜍跳出來我叫更大聲，奇葩的是我考第二次基測的時候發生一摸一樣的事情」。