為了協助高中生探討未來，新北市清水高中近期舉行新世代青年城市論壇，邀請名人、業界五新領域的創業家分享時代趨勢，吸引百名學生參與，學生透過組隊討論、提案成果發表等，學習未來產業的專業知識和技能，與人群溝通合作，提前佈局未來。
新北市立清水高中與青年共創發展協會、WeTeach探索教育平台和尬藝Arts Lab共同辦理青年城市論壇，邀請創業家分享時代趨勢，學生也參與未來趨勢講堂、小隊倡議討論 、提案成果發表、五新主題館體驗，活動結束後，也會獲得學習證書豐富學習歷程檔案。
清水高中學務主任林呈隆表示，講師除了傳授專業知識，也針對清水高中特質，提升新創藝新媒體專業領域，協助學生完成提案，希望藉此連結政府、企業、校園、家長會、機構，學生也能從中學習團隊合作，解決問題，共創新世代未來平台。
參與論壇的余同學表示，論壇可以幫助學生深入未來趨勢，以及媒體專業知識和技能，期間還能學習如何表達自己的觀點和想法，與不同的人群合作和溝通，收穫滿滿。
清水高中校長賴來展說，青年城市論壇是由教育局協助指導，學生透過活動可以實踐探索的機會，還能將所學知識應用在生活領域，校方未來會繼續努力，辦理相關活動。
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