推動教育數位轉型，新北市教育局鼓勵學校善用AI智慧科技發展特色課程。三多國中今於校慶日同步舉行「AI科技教室揭牌典禮」並邀請大家一起體驗「攻城機器人」與「水獵機器人」的操作，感受AI科技的樂趣與魅力。

三多國中校長顏學復表示，原住民學生佔全校學生總數8.77％，是都會學校中原住民族學生比例相對較多的學校之一，其中又以阿美族佔多數。學校積極推動校本特色課程，以探索在地文史為出發點，發展水獵機器人課程，透過AI科技與電機原理整合，帶領學生製作水獵機器人，用以蒐集水面垃圾、漂浮物甚至海洋廢棄物等，藉此讓孩子們瞭解聯合國SDGs永續發展的精神及目標。

此外，學校也發展創客造舟課程，在製作過程中逐漸點燃了學生的創作熱情，九年級的張同學，原本已瀕臨中輟，對課業學習毫無興趣的他，卻在參與造舟的過程中，找回了許久不見的學習熱忱。

教育局長張明文表示，數位時代，師生都應與世界趨勢接軌，教育的數位轉型便是當前重要的政策之一。三多國中程式教育結合學校文史特色及原住民文化，讓學生在動手做機器人過程，自然熟悉AI程式語言環境。

此外，新北市透過師資培訓延續K12程式教育種子，從國小到高中，啟發學生的運算思維、創意實作和團隊學習能力，讓更多的學校培育未來AI人才，提升新世代數位人才的競爭力。