中央大學資工系四年級的謝瑄（中）和吳秉鴻（左），在資工系教授周立德（右）指導下，在2022 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中榮獲智慧機器組第2名佳績。(中央大學提供)

中央大學資工系四年級學生謝瑄，是國內少數擁有資訊工程及花式滑冰雙背景的學生，基於自身的國手經驗，她與同學吳秉鴻在中央大學資工系教授周立德的指導下，開發出「花式滑冰動作分析系統」，成為本土第一個可自動化分析花式滑冰跳躍的軟體工具，並在2022年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽中脫穎而出，榮獲智慧機器組第二名殊榮。透過這件自動化動作分析，可協助滑冰選手更輕鬆地評估跳躍動作表現。

謝瑄曾經在2014年代表台灣參加ISU亞洲公開花式滑冰錦標賽，並贏得銅牌。她與吳秉鴻前後花費長達1年時間，觀看多部國際賽事影片，擷取400段珍貴的跳躍影片，再進行自動化動作分析，共同打造「花式滑冰動作分析系統」，即藉由輸入花式滑冰的跳躍動作影片生成肢體骨架，並採用長短期記憶模型（Long Short-Term Memory LSTM）針對跳躍種類、空中轉體周數、是否失誤、起跳腳及起跳刀刃等動作細節進行分析，可再依據分析結果，自動產生跳躍細節的語音講解。

「花式滑冰動作分析系統」可以分析花式滑冰中所有的跳躍動作種類，包含阿克塞爾跳（Axel）、後外跳（Loop）、後內點冰跳（Flip）、後內跳（Salchow）、後外點冰跳（Toeloop）、勾手跳（Lutz）等6種。不僅能夠提供花式滑冰選手更精確的分析資訊，也幫助他們更全面地檢討自己的跳躍動作，從而改進技術動作的表現，亦能為觀眾提供更豐富的觀賞體驗。

謝瑄表示，她擅長文字表達和美感設計，吳秉鴻則重邏輯分析，兩人合作無間，作品得以順利完成。他們非常感謝指導教授周立德的悉心指導，在機器學習模型上給予指導方向，並在實作階段，幫助他們順利找到理想的解決方式。

周立德提到，這項創新作品，不僅展現了兩人團隊合作能力，也突顯科技跨域整合能力的重要性。尤其謝瑄同學大二才轉學至中央大學資工系就讀，除了運動天份之外，也展現過人的毅力，課業表現優異，相信未來將為台灣的運動科技發展再添一筆光彩。