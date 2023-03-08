新北市烏來區代表會主席王國權，涉嫌在去年10月九合一選舉期間，因不滿當地選民配票起爭執，竟找小弟謝國祥帶槍至炸雞店，並在店門口當眾對空鳴槍3槍，造成恐慌，事後王國權順利當選，台北地檢署除在去年12月先對王男提起當選無效之訴外，8日再依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《刑法》強暴脅迫妨害他人投票、恐嚇罪起訴王、謝2人。

起訴指出，王國權去年為參選烏來區民代表，於10月29日深夜10時，前往簡姓民眾開設的炸雞店內，向簡男及其黃姓友人拜票，並一起喝酒聊天，其中先行離席的黃男僅願將家中選票7票支持王國權，王心生不滿。

翌日凌晨2時，王打電話給小弟謝國祥帶槍到炸雞店，謝即帶槍彈至炸雞店交付王，王遂在店門口對空鳴槍3發，造成恐慌。

檢警調獲報，去年12月27日發動搜索約談王、謝2人，在謝男住處查扣獵槍2枝、鋼珠彈數顆及散彈116顆，台北地檢署訊後諭令王男10萬元交保，謝國祥因拒不提供作案槍彈去處，一度因涉嫌滅證遭聲押禁見獲准。

事後，警方借提在押的謝男，謝男供出槍彈下落，警方在其住處前方空地水管內取出以塑膠袋包裝的作案槍枝子彈。