因擔憂喪失議會優勢，國民黨中央考慮在初選中納入「大局條款」，若競爭者都有實力勝選，將提名現任或不具民選公職身分者出戰。對此，去年12月就表態挑戰北市立委第八選區（文山、中正）的3連霸現任議員徐弘庭稱「我不相信這樣離譜的方案會是真的」，要求黨中央立刻做出回應。

「我不相信這樣離譜的方案會是真的。」徐弘庭今（19）日在臉書表示，現階段全黨最重要的事情應該是南投立委補選，容易造成爭議的事情及世代不必要衝突的消息，應該是全黨最應該極力避免的事情，在此時間點放出這樣的消息的人，其心可議，「中央應該要立即回應，以正視聽！」

表態投入2024立委初選的徐弘庭，有意與北市第八選區（文山、中正）的同黨資深立委賴士葆競爭；對此，賴大方回應，尊重黨中央制度，「歡迎各路英雄好漢來挑戰，大家一起拚，找出最強的人選」。

《中國時報》今報導，知情人士透露，為讓黨籍民選公職席次極大化，國民黨中央構想在初選辦法中納入「大局條款」，將在初選中測試「防磚」門檻，若挑戰者與現任都達標，黨中央將提名現任立委參選；若無現任立委者，則將優先提名無民選公職者。