體驗2050淨零排放，屏東熱博推出「國產材暨銀合歡移除循環經濟館」。(屏縣府提供)

淨零碳排及循環經濟是延緩氣候變遷的解方，亦是世界環保潮流，屏東縣政府透過熱博園區設置「國產材暨銀合歡移除循環經濟館」，介紹屏東在地原生種造林木種苗、撫育、國產材疏伐利用、林下經濟等林業產業鏈現況，及為移除外來入侵植物銀合歡所投注努力及伐除後木料再循環利用，讓遊客進一步了解。

館內藉由生動圖文展板及國產材傢俱、綠建材、菇蕈太空包、銀合歡貓砂、生質燃料等實物展品及專人解說，讓民眾初步了解時下最夯的移除外來種及碳匯議題。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，展區由為數眾多的銀合歡樹幹圍繞，呈現外來入侵植物叢生壓迫原生物種的情境，並提供一個讓民眾近距離接觸銀合歡的機會。

場內展示永盛林業合作社生產的相思樹、苦楝等縣內主要造林樹種苗木，也邀集屏東縣優質的林產業廠商，如進駐農科的元宇生技及中菱綠材料，分別展出運用國產竹材及國產台灣杉生產的創意傢俱及木絲鑽泥板綠建材。

還有獲得FSC森林驗證的永在林業合作社，展出菇蕈太空包配方各種自產造林樹種的木屑、展現相思樹優美紋路的木質地板及茶盤等；最後還有屏東科技大學產學合作的風味BBQ木質顆粒，以安全無虞的農林副資材為原料，可為露營野炊料理更添滋味，展現屏東縣產官學各界已經在循環經濟、淨零碳排及提昇國產材自給率上加緊腳步。

鄭永裕說，行政院於2023、2024年推行恆春半島銀合歡的移除工作，其中對私有(或承租國有)土地的銀合歡辦理全株收購，收購價每公噸1.4萬起，破碎後更達1.6萬元，將於3、4月間開始辦理收購，也在此宣導恆春半島民眾，如果土地有銀合歡蔓延，把握這次機會將銀合歡移除，並思考如何活化手中土地。