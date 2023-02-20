高雄高分檢檢察長費玲玲聲明。（費玲玲提供／袁庭堯高雄傳真）

前行政院前發言人陳宗彥涉入喝花酒、接受性招待疑雲請辭，掀起波瀾，外界質疑當時台南地檢署「分案不查」，指時任檢察長費玲玲吃案失職。高雄高分檢檢察長費玲玲沉潛2日後，20日傍晚發出聲明，強調當年已蓋章批准、同意該案繼續追查，但隔年就離開台南地檢署，沒有外界所指「受高層施壓、縱放陳宗彥」之事。

上週六（18日）記者致電費玲玲，她本人透過高雄高分檢人士轉達，對此陳宗彥事件不便表示任何意見，但強調，當年她已蓋章批准、同意該案繼續追查，並沒有核准結案，隔年就離開台南地檢署。

費玲玲聲明表示，陳宗彥一案是她在台南地檢署檢察長任內核准偵辦。該案簽結時她早已離開南檢，既未核准結案，何來高層施壓，縱放或吃案之可能。她現為高雄高分檢檢察長，南檢並非所屬，故所謂「自案自查」，純屬虛構。為避免影響檢察機關整體清譽，特此說明，勿再繼續以不實言論汙衊，任意攀誣，混淆視聽。