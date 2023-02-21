美系外資認為，由於大陸市場持續消化庫存，加上歐洲的經濟景氣挑戰，上銀今年上半年營收估計年減29％，淨利年減47％，但營運的疲弱已在預期之內。目前市場普遍認為，上銀2023年上半年營收年減19％，然而考慮到去年第4季營收下降11％，因此，外資給予比市場預期更為保守的營收估計。

儘管近期基本面乏善可陳，但美系外資看到接下來三個復甦跡象，首先大陸市場重新開放，上銀有4～5成營收來自大陸，大陸解封後經濟環境改善及製造業活動趨於正常，尤其1月PMI上升到50.1，各企業資本支出有望提升。

其次，占上銀20~25％營收的歐元區GDP將在第1季度觸底，從第2季開始溫和增長，經濟前景正在改善。

最後，上銀的產品交付周期從去年第3季前的5～6個月，去年第4季縮短到1~2個月，目前約2個月，通常意味客戶訂單處於恢復軌道。

上銀近期股價上漲，但上銀目前評價22xPE、低於長期平均的28xPE，調升評至「加碼」。