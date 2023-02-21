基隆市長謝國樑於治安會報表揚偵破重大刑案的優良人員。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局21日舉行2月份治安會報暨維護公共安全方案聯席會報，市長謝國樑頒獎表揚偵破重大刑案單位及好人好事優良的優良警消人員，並聆聽各單位工作報告及「行人友善，溫暖有愛」專案報告，報告取締不禮讓行人案件之成果，以及較同期交通事故下降比率達28.9％，已具有初步成效，將持續關注並宣導路口禮讓行人之政策。

謝國樑首先在會中頒發感謝狀給好人好事暨特殊優良具體事蹟的警消人員、偵破重大刑案有功單位人員、成功攔阻詐欺案的金融機構人員，及維護治安有功人員共55人，以及112年度基隆市優良消防管理場所認證標誌廠商。

謝國樑肯定基隆市警察局張樹德局長帶領同仁打擊犯罪不遺餘力，對於部分幫派分子行徑，引起社會大眾不安，期勉警察局除惡務盡維護秩序，社會大眾對幫派分子及組織犯罪是零容忍，要更積極持續掃黑工作。謝國樑並在今天會報中感謝各金融機構警民合作，緊密和市府合作防堵並遏止詐騙情事發生。

基隆市警察局交通隊於會中提出「行人友善，溫暖有愛」取締車輛未停讓行人專案報告，交通隊表示，自今年1月20日起到2月15日，總計取締汽機車不停讓行人案件，汽車共234件、機車共598件，行人違規共100件，合計932件，並從3月1日起將嚴正執法，希望民眾遵守禮讓行人之原則。

此外，基隆市今年1月至2月15日行人交通事故，共發生81件，較去年同期114件減少33件，下降幅度達28.9％，對於加強取締已見成效；警察局今年已獲交通部補助，建置車輛未禮讓行人科技執法設備，預計今年9月底前完成建置，改善愛三路、仁一路口及仁二路口，鄰近廟口夜市、東岸商場、循環站及海洋廣場等易肇事路口熱點，捍衛行人路權。

謝國樑強調，希望不久的將來，基隆路口禮讓行人成為全台最友善城市，無論是吸引國內外遊客或家長帶著孩子到基隆觀光旅遊，享受城市生活帶來的助益，這也是改善城市交通最大的投資。