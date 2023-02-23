▲基隆市議會開議，議員張之豪準備香爐等用品，批謝國樑「政教合一」，不尊重官員信仰自由。（摘自張之豪臉書／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議會23日開議，民進黨議員張之豪首先提出臨時動議，因為聽聞市長謝國樑會在市政會議帶牧師禱告，既然市府「政教合一」，那議會應該也要拜拜祈福，諷刺謝不尊重信仰自由。但同黨的議長童子瑋認為張的提案不適當先跳過，最後在民進黨團總召鄭文婷的再次要求下，童子瑋才對謝國樑作出裁示，希望市長尊重同仁信仰自由。對此謝國樑表示，沒有強迫沒有基督教信仰的官員一起禱告，市府絕對尊重同仁的信仰自由，議員可能有誤解。

23日為基隆市議會第20屆第1次臨時會開議，新的會期開始，議會呈現新氣象。原本今日議程主要應為介紹市府團隊以及施政願景等項目，但是民進黨安樂區議員張之豪首先提出臨時動議，說其準備好了香火、香爐等拜拜用品來邀請議會一起拜拜祈福。張表示因為有聽聞市府的市政會議，市長謝國樑會帶牧師來市府，並帶領局處首長一起禱告，既然市府已經「政教合一」，那議會應該也要來拜拜祈福跟進，藉此諷刺謝不尊重官員信仰自由。

然此動議一出，官員及他黨的市議員都有點傻眼，面面相覷。對此提案身為同黨的議長童子瑋也認為不恰當，先跳過不處理，但民進黨團總召鄭文婷強烈要求，認為程序上還是要處理張之豪的提案，同時民進黨團副總召張顥瀚也補充說明，信仰應該是侷限在個人的空間裡，希望謝國樑不要因為個人的信仰，就強迫局處首長都要認同他並跟著禱告。最後童子瑋作出裁示建議，請謝國樑要尊重信仰自由，不應該強迫官員跟他一起禱告。

對此謝國樑強調，議員們可能有所誤解，他絕對尊重每一位同仁的信仰，因此實際的情形是在禱告時，其他沒有信仰基督教的官員會繼續處理自己的業務，不會跟著禱告，氛圍都是很輕鬆的。謝國樑指出，類似的情況中像先前台東縣政府也有，市政運行也很順暢沒有問題，他絕不會強迫同仁一定要進行禱告。