國內爆發缺藥潮，藥界卻傳出健保署將大砍150億藥價，引發熱議。健保署長石崇良今日晚間表示，2021～2022這兩年合算起來，約需調整6000多個品項的藥價，合計81.8億，幅度沒有外界所傳的那麼大。對於市面上出現缺藥危機，或缺藥之虞的品項，此次也未調整。

石崇良表示，禮拜五以前就會發布正式的藥價，此次的調整的根據為藥費總額。受新冠肺炎影響，藥價的調整落了1年，此次一併進行檢討，才不會有落後的情況。考慮原物料上漲、通貨膨脹的影響，此次大概需調整81.8億，涉及6000多個品項，健保署會根據核價和市場調查的售價進行調整。

為避免缺藥更嚴重，石崇良表示，健保署對於接近地板價的藥品不再調降，而調降之後，會低於地板價的品項，也會以地板價為主，不會低於地板價。針對市場上已有缺藥危機，或缺藥之虞的品項，我們也不調整。指示用藥如軟便劑、人工淚液等，此次也重新盤點哪些有必要進行調整。

石崇良表示，考慮缺藥、通貨膨脹、原物料上漲的影響，此次的調整幅度不如外界所傳的那麼大。業者如覺得調整後的藥價不符成本，也可提出成本分析，向健保署提出重新議價。