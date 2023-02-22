2月19日10時，搭載59名旅客的「吉順9號」從馬祖白沙啟航，出發前往連江黃岐客運碼頭，並於當日12時30分從連江返回馬祖，中斷3年的黃岐至馬祖小三通客運航線恢復通航。

大陸交通運輸部指出，至此，4條小三通客運航線全部復航，為金門、馬祖鄉親往返兩岸提供了便利。而自1月7日小三通客運航線相繼復航以來，已運行62個往返航班、安全運送旅客6715人次。

據中新網此前報導，廈門－金門客運航線、福州馬尾－馬祖客運航線、泉州－金門客運航線日前已相繼復航。而連江黃岐－馬祖白沙客運航線自2015年開通以來，已安全運營5580航次，輸送旅客19萬5180人次。

據大陸交通運輸部網站，自小三通客運航線正式啟動以來，已安全運營21.7萬航次，運送旅客2208萬人次。福建交通運輸部門稱，將以此次復航為契機，持續做好小三通客運航線常態化運營服務與保障工作，促進海峽兩岸融合發展示範區建設。