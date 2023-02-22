類股中以飯店業者漲勢最凌厲，晶華(2707)、夏都(2722)、寒舍(2739)、雲品(2748)、力麗店(5364)、亞都麗緻(5703)、老爺知(5704)均亮燈漲停，富野(2736)及國賓(2704)分別勁揚9.5％及8.7％。餐飲股表現同步強勢，王品(2727)及新天地(8940)同步上攻漲停。

其中，雲品103元、老爺知70.5元同步改寫上市櫃以來新高，晶華294.5元創7年8個月新高，寒舍44.65元、力麗店29.7元雙創近6年9個月新高，夏都40.45元亦為5年11個月高點。國賓觸及38.1元的9年11個月新高，六福(2705)飆漲7.12％、為8個月高點。

而亞洲藏壽司(2754)勁揚4.75％至220.5元，再創上櫃新高，八方雲集(2753)上漲2.55％至261.5元新高後遭逢賣壓一度翻黑震盪。王品觸及279元漲停價、創7年7個月新高，新天地以25.9元創下9年新高。漢來美食(1268)勁揚8.25％至157.5元、創5年3個月高點。