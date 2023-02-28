為解決蛋荒問題，農委會主委陳吉仲日前表示將從澳洲進口500萬顆蛋解決問題。不過農業專家「Linbay好油」分析指出，澳洲的零售蛋價非常高，甚至在世界前10內，加上航程太長必須空運，最後恐至少倒貼3000萬元，「這種錢怎麼核銷跟這種錢如果被立委查到的時候，哪有多難看？」

Linbay好油昨（27）日在臉書表示，日本雞蛋不只可生食，依據大小分級有不同價格，且是盒蛋或盤蛋制，數量清晰可見，過去一盒一斤的蛋，售價大多在250日幣內（約新台幣56元），明明飼料同樣是進口，但就是可以有品質好又比台灣便宜的蛋，就是因為整體展業比台灣進步許多。

Linbay好油提到，反觀台灣是箱蛋制，一箱重量20斤，但確切數量不知是多少，加上最近老母雞較多，代表較容易下出大顆的蛋，相對來說數量會更少，農委會直接以理論數量的一箱200顆進行計算，才會算出日本零售價比台灣貴的結果。

針對農委會送至立院的專案報告沒寫澳洲一事，Linbay好油強調，從澳洲進口蛋本就是一件很弔詭的事情！他解釋，因澳洲的零售蛋價非常高，在世界前10內，平均一公斤約要台幣135元左右，加上航程太長須空運來台，雖然農委會說將吸收價差，但500萬顆蛋的重量至少300噸，以空運方式來台，再以目前台灣的價格出手給業者，一公斤恐虧損100元以上，等於至少要倒貼3000萬元。