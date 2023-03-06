小吃店沒有蛋，全台鬧蛋荒！農委會主委陳吉仲今日表示，現在中南部氣溫逐漸回溫、禽流感的影響也會逐漸減少，蛋的產量會陸續回到正常水準。陳吉仲參加「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算聯席會議」，會前接受媒體採訪。

陳吉仲表示，雞蛋批發價由每台斤52元調漲至55元，產地價由每台斤42.5元調漲至45.5元，每台斤漲3元，每顆大約漲0.3元。除了已經確認3月底會從澳洲進口500萬顆之外，也會從其他地區盡快補足缺口，加工的部分還是會調度，盡力滿足消費者使用。

雞蛋漲價對於民生的影響，會有一些消費者或者店家、商店受到影響，惟農委會全力滿足雞蛋需要，並在各地方設置平價專區。

行政院院長陳建仁曾表示，3月初蛋荒可望緩解，但是蛋仍有50到80萬顆的缺口。陳吉仲表示，目前透過加工調度與進口補足缺口，現在中南部氣溫回穩，禽流感影響會陸續減少，澳洲與其他國家進口滿足國人雞蛋所需。