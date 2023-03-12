近期國內才鬧蛋荒，到處可以看到民眾搶購雞蛋的亂象。今（12日）新北市汐止區一名葉姓女網友透露，自己好不容易在超上買到最後2盒雞蛋，放在腳踏車車籃內，沒想到卻遭不肖人士偷走。
葉姓女網友在臉書社團「汐止集團」發文，今日上午和孩子前往全聯、家樂福、中興市場、美聯社等地方都沒有買到蛋，最後在超商搶到最後2盒雞蛋。她先將雞蛋放在腳踏車車籃內，回頭又去買漏掉的東西。葉女返回時，卻發現雞蛋丟了，當下立即報警處理，她直呼：「我的天啊！這是台灣，這是台灣，我真不敢相信啊！」。
汐止警方到場後，立即調閱超商監視器，發現該處為拍攝死角，沒有看到嫌犯的外貌。有熱心員警表示可以協助購買2盒雞蛋，但是她拒絕並強調不希望浪費警力。汐止警方指出，報案人表示因損失金額不高而不願意花時間到派出所製做筆錄。
警方獲報後，花4小時過濾數十支監視器，掌握犯嫌身分，將犯嫌郭男（61歲）查緝到案。經溝通後，報案人已於下午13時許製作筆錄完成報案程序，全案詢後依竊盜罪嫌函送士林地檢。
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