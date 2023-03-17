台灣爆發缺蛋潮，導致蛋價飆漲，民眾可以說是一蛋難求，甚至有商家囤積雞蛋刻意哄抬價格，名嘴呂文婉今(17日)聽聞會有蛋車便跟著排隊，沒想到竟排了將近1個小時才順利購入。

呂文婉表示一開始先到全聯買蛋，沒想到架上的蛋早就被搶購一空，隨後聽聞有蛋車11點會來，便跟著長長的人群排隊添購，只見排隊民眾多以上了年紀的長輩為主，更透露過程中後方的老先生不斷叨叨念念，而她在排了將近1個小時之後，終於順利買到蛋，雖然有一人限購10顆的限制，但已心滿意足表示：「3天吃一次，可以凍(撐)一個禮拜」。

對此，網友紛紛留言：「我住的附近店家說4點到市場，還沒卸貨現場排隊就好長，聽說2點就排隊了」、「以前吃蛋隨時有，現在吃蛋要排隊等」、「我今天也去排隊買蛋，買到了一箱4斤的養生蛋，排了一個小時半」、「以前雞蛋多到拿來用丟的」、「辛苦妳了！改吃別的啦」、「非吃不可嗎?還要去排隊呢」，其中只見有人抱怨：「蛋價貴到離譜」，她也回覆：「我半個月前買一顆大概10元」。

對於國內蛋荒未解，行政院代理發言人羅秉成表示農委會將自澳洲等7個國家擴大專案進口量能，希望月底前500萬顆蛋能順利進口，期望能將蛋價及供應量趨於穩定，更指出若業者聯合哄抬蛋價，將違反《公平交易法》相關規定，最高可處5000萬元罰鍰。