東港籍「昇豐128號」鮪釣漁船18日在太平洋公海失聯後，國家搜救指揮中心立即協請附近國家救援，漁業署也協調5艘友船前往支援，但至今仍無所獲，而許姓船長的家屬在感謝各界關心之餘，22日也特別透過東港區漁會發聲明指出，希望大家不要有過多的打擾，也勿再影射漁船過往遭挾持的無關報導。

許姓船長的家屬22日透過東港區漁會發聲明指出，「2月18日於太平洋公海失聯的『昇豐128號漁船』，家屬連日來憂心如焚、夜不成寐，政府也全力投入搜救中，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，家屬希望趕快找到漁船和人，勿過多的打擾，亦勿影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導，如在傷口灑鹽，請大家多留給家屬空間，感謝社會各界體諒關懷！」

漁業署表示，「昇」漁船於台灣時間2月8日於東港鹽埔漁港出海，2月18日2時在距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器及船舶自動辨識系統同時斷訊，於附近海域作業的鄰近友船也無法與「昇」船取得聯繫。

漁業署指出，漁業監控中心接獲船主通報與前述失聯漁船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心，洽請美、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近的5艘我國籍漁船前往協助搜尋。

據悉，已有友船抵達漁船斷訊的位置，但依舊沒發現「昇」漁船，對此，漁業署強調，目前仍密切關注搜救進度，也將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，以提供最及時協助。

「昇」漁船主要在太平洋海域作業的鮪釣漁船，船全長20.30公尺、噸位40.93噸，船上包括1名許姓台籍船員及5名印尼籍船員，合計6名船員。