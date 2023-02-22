台灣少子化嚴重，台中市議員邱愛珊認為，現代人普遍晚婚，且年輕時想打拚事業，想生孩子時身體機能已跟不上，藉由科技輔助已是常態，但因費用高而壓力大，建議市府編列相關預算來補助「凍卵」的相關費用，讓生育環境更友善。市府衛生局則回應，應由中央制定政策、統一執行，將函請國民健康署研議辦理。

邱愛刪說，現代人普遍晚婚，年輕時想要多打拚或是享受兩人生活，等到想生孩子時，卻發現身體機能已經跟不上，因此藉由現代科技的輔助已是常態，但動輒10萬以上的費用又常讓人備感壓力，且不只一次性的費用，後續的保存費對許多人來說也是一筆負擔。

邱愛珊說，支持市府編列相關預算來補助「凍卵」的相關費用，建議台中市可先試行，限制資格、人數和金額，並隨著執行狀況調整，既不會排擠到原本有的建設經費，也可以看到一定的效果，請衛生局加以研擬，依照預算需求向中央爭取，並且在原有的預算內籌措經費，盼能讓生育環境更友善，職業婦女的辛苦付出需要被看見。

衛生局則回應，支持提高生育率作法，但建議由中央制定政策、統一執行，將函請國民健康署研議辦理，也將持續關注醫療實證建議、中央與其他縣市補助政策，作為衛生局未來推行的參考，以減輕市民生育經濟負擔，提供安心懷孕的照顧環境。

至於台中市現行的生育服務，衛生局表示，目前市府已提供包括衛生局提供「台中市婚後孕前健康檢查補助」，補助對象為配偶一方設籍台中市、已婚尚未生育者，補助男性680元、女性1870元，幫助雙方即早裡了解自身健康狀況，儘早治療。另外，衛生福利部自2021年7月1日起也擴大辦理「體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案」，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元。